Gualeguaychú se convertirá este fin de semana en el epicentro del básquet formativo entrerriano. A partir de este viernes y hasta el domingo, la ciudad albergará la primera edición del Torneo de Selecciones Entrerrianas de Básquet Masculino en la categoría Mini, una cita que convocará a más de 150 jóvenes deportistas de diversos puntos de la provincia.

La competencia contará con la participación de siete combinados: Paraná, Villaguay, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Colón y dos representativos locales de la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú (ADBG), que competirán bajo las denominaciones de Gualeguaychú Naranja y Gualeguaychú Blanco.

Los encuentros se disputarán de manera simultánea en las instalaciones de tres clubes locales: Neptunia, Racing Club y Juventud Unida, escenarios que acondicionaron sus canchas para albergar las tres jornadas del certamen.

Desde la ADBG destacaron la relevancia de esta iniciativa para el crecimiento deportivo y humano de los chicos, al remarcar que el torneo busca fomentar el desarrollo de las categorías inferiores, fortalecer los lazos entre las distintas asociaciones provinciales y brindar a los más pequeños la vivencia de vestir la camiseta representativa a nivel entrerriano.

La entrada estará abierta al público en general en los tres estadios. Además, para quienes no puedan acercarse, la Federación Entrerriana confirmó que las jornadas del sábado y domingo contarán con transmisión en vivo a través de su canal de YouTube (basquetentrerios.tv).