Gualeguaychú volverá a formar parte del calendario nacional de tiro con arco con la realización de un Torneo Homologatorio Aire Libre 70/70 y 50/50, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de septiembre en la sede de Tiro con Arco Gualeguaychú.

El certamen contará con la participación de 84 arqueros, entre ellos representantes de los 16 clubes que integran la Federación Entrerriana de Tiro con Arco, además de deportistas provenientes de otras provincias e integrantes del Seleccionado Argentino.

La competencia será organizada por Tiro con Arco Gualeguaychú y fiscalizada por la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) y la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (FETARCO).

La jornada comenzará a las 9 h y se desarrollará durante gran parte del día, con la premiación prevista para las 16 h. Los ganadores de las distintas categorías obtendrán la clasificación a la Final Nacional.

El torneo se realizará en la sede de Tiro con Arco Gualeguaychú, ubicada en Acceso Sur General Artigas, entre Florida y calle pública 5583.

La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse y acompañar una jornada que reunirá a referentes de la disciplina.