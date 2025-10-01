Este fin de semana la ciudad será sede del Torneo Provincial de Selecciones, en categorías Sub 13 y Sub 15, que contará con la participación de las selecciones de las ligas de Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Villaguay, Federación y Chajarí.

A falta de la confirmación oficial y sujeto a modificaciones que podría haber en los próximos días, la actividad comenzará el viernes a las 14 horas en ambas divisionales. En el Estadio Municipal. Concepción del Uruguay – Gualeguay abrirán el telón en Sub 15 y Gualeguaychú afrontará el partido inaugural en Sub 13 con el combinado uruguayense, en cancha de Sporting. Por su parte, en Sub 15, el seleccionado local tendrá su presentación, desde las 16, frente a su similar de Federación.

La competencia continuará el sábado con seis partidos correspondientes a la continuidad y cierre de la fase clasificatoria, mientras que el domingo se disputarán las instancias finales. Además del Estadio Municipal y la cancha de Sporting, hay encuentros programados en los recintos de Central Entrerriano y Juventud Unida para la segunda jornada.

En los próximos días se darán a conocer los detalles oficiales y final del cronograma de partidos e instancias.