La falta de previsibilidad, reglas claras, saber que norte tomar, sumado a la falta de gasoil e insumos y el cupo de exportaciones, conformaron un combo que puede estallar en cualquier momento. Las bases vienen pidiendo medidas desde hace un tiempo porque la situación no da para más.

Una muestra que sirve para reflejar el momento, es que la intención de siembra de trigo, pese a un contexto internacional favorable, bajó considerablemente por la faltante de gasoil y de insumos en Argentina.

La concentración de productores se dará a lo largo y a lo ancho del país y en lo que tiene que ver con la provincia, el kilómetro 53 de la Ruta 14 sería el punto de encuentro más importante con la presencia de destacadas figuras de las entidades gremiales del campo.

Matías Martiarena, consultado por AHORA ElDía sobre la jornada del miércoles 13, adelantó que “va a ser una jornada para exponer todo lo que le está pasando al campo en una Argentina que está en una situación muy delicada. Por ahí uno escucha que un día de paro no va a ser significativo y puede que sea así, pero las entidades tenemos una responsabilidad muy grande encima de nuestros hombros, entre ellas la de evitar un estallido social. Estamos en la época en la que se comercializa y trabaja más en el campo porque se juntan trilla de gruesa y siembra de fina, la de mayor movimiento financiero, la que liquida más. Y la pregunta es qué va a suceder en los meses de octubre y noviembre, cuando no podamos importar más energía. Hay muchas cosas por ver. A este gobierno le queda un año y medio de mandato que tiene que cumplir. Se viene un fin de año que lamentablemente va a ser muy caótico con un diciembre difícil y no tenemos que agitar eso de 'Que se vayan Todos', porque tenemos una situación demasiado compleja. Es por eso que se van llevando adelante instancias como la del 13 de julio, para pedirle al gobierno que deje de mirar otras cosas". Martiarena dijo que "la gestión que está al frente del país tiene que tomar una dirección correcta y no tener que hablar de las feroces internas, peleas del gobierno que no nos llevan a ningún lado”. Sostuvo que "el sector agropecuario, que es el que le genera dólares al país, el gobierno lo mira como una cuestión opositora, cuando la realidad nos marca que no tenemos gasoil, no tenemos fertilizantes, menos que menos la seguridad de que van llegar insumos para la próxima campaña. Necesitamos esa seguridad y no solo para nosotros, también para que el país la tenga. El sector liquida el 70% de los dólares que ingresan al país y en vez de darnos facilidad para producir, están hablando de poner retenciones al trigo, Son cosas que no tienen lógica y por eso decimos basta”.

Por su parte, Sergio Dalcol, titular de la Sociedad Rural Gualeguaychú, indicó que “la movilización es algo que venía consensuando entre las bases y la dirigencia. Será algo a nivel nacional con la idea de que nos juntemos en todas las provincias. Va a ser una jornada de reflexión, análisis, protesta y que la voz del campo sea escuchada”.

Sobre la falta de gasoil, el productor dijo que “no podemos pensar en largarnos a sembrar y que en el medio de la misma nos quedemos sin combustible, ni hablar de las economías regionales como pasa en Concordia, Chajarí, buena parte del norte entrerriano que está al límite de su paciencia porque su logística está severamente afectada. El que necesita moverse todos los días para su sustento económico es muy complicado. Pasa lo mismo con los transportes de todo tipo, pero hay cosas que no pueden esperar, como una carga de animales con destino a faena a un frigorífico y dependiendo de las distancias muchos productores quedan trabados con animales terminados en el campo y con compromisos que no pueden cumplir. Es una situación que no da para más. Sin insumos, fertilizantes, no se puede trabajar en un país que está en condiciones de producir alimentos para 400 millones de personas”.