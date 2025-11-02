Ayer se llevó a cabo en la zona portuaria la jornada de solidaridad Flor de Lis Solidaria, organizada por el Grupo Scout Ceferino Namuncurá con el acompañamiento de la Municipalidad de Gualeguaychú. El objetivo central de la actividad fue la recolección de tapitas plásticas para colaborar con la Fundación Garrahan, en apoyo al Hospital Garrahan.

El evento contó con la presencia del director de Distrito del Grupo Scout, Walter Conculini; el asistente de Distrito en Logística e Infraestructura, Alan Rego y la jefa del grupo Ceferino Namuncurá, Pamela Díaz. En representación del Municipio, participaron el director de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez, y la directora de Habilitaciones, Diana Visconti.

Durante la jornada, se ofreció música en vivo, cantina y espacios de encuentro para grandes y chicos. Pero el motor solidario fue la recolección de tapitas plásticas, que serán destinadas al Hospital Garrahan mediante el Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan.

El programa de reciclado de la Fundación Garrahan – que acompaña al Hospital Garrahan – funciona desde 1999 y abarca la recolección de materiales como papel, tapitas plásticas, llaves de bronce y latitas de aluminio. Una vez recolectadas, las tapitas se seleccionan, compactan y transforman en nuevos productos mediante un proceso de reciclaje, y los ingresos que se generan contribuyen al funcionamiento del Hospital Garrahan, su equipamiento, capacitación médica y a la Casa Garrahan.