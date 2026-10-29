Gualeguaychú tendrá dos jornadas con posibilidades de lluvias y tormentas aisladas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La inestabilidad se extenderá durante este jueves 29 y viernes 30 de octubre, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% en distintos momentos del día.

Para este jueves se espera en la ciudad una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24. Las posibilidades de lluvias estarán presentes durante la mañana, la tarde y la noche, por lo que las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada.

El viernes continuará el escenario de inestabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 25 grados. De acuerdo con las previsiones del organismo nacional, se mantendrán las probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

El panorama comenzará a mejorar el sábado, cuando se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas de entre 13 y 26 grados. Para el domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 25, aunque podrían regresar las lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo en el resto de Entre Ríos

La inestabilidad también podría alcanzar a distintos sectores de la provincia. En la región centro-oeste, el pronóstico incluye a los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, mientras que hacia el centro-este y el sur entrerriano las previsiones comprenden a Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón.

En Paraná, para este jueves se esperan temperaturas de entre 15 y 25 grados, con mayores probabilidades de precipitaciones durante la tarde y la noche. El viernes, la máxima alcanzaría los 26 grados y persistirían las posibilidades de lluvias y tormentas aisladas.

En la capital provincial también se prevé una mejora para el sábado, con una máxima de 28 grados y sin precipitaciones. El domingo las condiciones se mantendrían mayormente estables, aunque no se descartan lluvias aisladas.

El carácter localizado de los fenómenos hace que las condiciones puedan variar entre las distintas localidades. Por eso, las probabilidades previstas para las ciudades de referencia no implican que las precipitaciones alcancen de la misma manera a todos los departamentos.

En términos generales, el pronóstico anticipa dos jornadas de mayor inestabilidad y una mejora durante el sábado, con temperaturas máximas que podrían acercarse a los 28 grados en algunos sectores de Entre Ríos.