Desde la Cooperativa Arqueoterra dieron a conocer que a partir de junio lanzarán el Club de Arqueología Gualeguaychú (CAG), “el primero de su tipo en toda Argentina”. Según explicaron sus organizadores, desde el marco de la ciencia ciudadana, este club “se propone llevar adelante en formatos de taller, encuentros y expediciones comunitarias el acompañamiento a investigaciones científicas arqueológicas y antropológicas a escala local además de discutir temas de importancia regional o global sobre las poblaciones humanas prehispánicas y posthispánicas, milenarias o contemporáneas”.

Los encuentros se desarrollarán el primer sábado de cada mes de manera presencial. De acuerdo a lo que adelantaron, se distribuirán tareas entre cada jornada y en un futuro próximo proyectan abrir por lo menos una segunda fecha al mes.



“Se habilita también la posibilidad de socios/as/es no locales, a quienes se les ofrecerá reuniones virtuales mediante Webinar trimestrales sobre temas relacionados”, aclararon.



Las actividades serán planificadas y coordinadas por los profesionales de Arqueoterra/Delegación Entre Ríos, el Prof. y Lic. Axel Rex Weissel y la Prof. y Lic. Micaela Rossi.





También indicaron que el club se sostiene y acompaña el proyecto de investigación de Arqueoterra “Primeras aproximaciones arqueológicas al período posthispánico y al proceso de la modernidad de la Ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos” [AQT-PIC-008] que obtuvo el permiso de investigación de campo bajo el Decreto provincial nº3.503/25.

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“El CAG se encara desde la perspectiva de la ciencia ciudadana y del bienestar social construyendo jornadas de recreación colectiva y de contención de la memoria activa en ánimos de fortalecer las aproximaciones comunitarias a la salud mental”, resaltaron.

Por su parte, la Prof. y Lic. Micaela Rossi, oriunda de Gualeguaychú, contó que en esta iniciativa "se toma de referencia los trabajos de arqueología con veteranos de Malvinas llevados adelante por el Dr. Carlos Landa y su equipo, las corrientes de Ciencia Ciudadana, de Arqueología Pública y de Arqueología Comunitaria muy presentes en Latinoamérica”.

Por último, desde Arqueoterra indicaron: "La asociación al Club de Arqueología Gualeguaychú es libre y voluntaria. Puede generarse de manera virtual o los mismos sábados de Arqueología antes o después de la jornada. Es abierto a todas las personas sin importar su conocimiento base o su edad, se coloca como límite tener 16 años o más y el Club/Arqueoterra se reserva el derecho de admisión/exclusión en ánimos de cuidar el espacio. Los encuentros taller del Club se realizan en jornadas de 4 horas de 9 a 13 horas los primeros sábados de cada mes. En caso de lluvia se pasará al siguiente fin de semana. Entre sábados se harán actividades complementarias inclusivas, en grupo y/o individualmente”.

Y agregaron: "Asimismo se incentiva con un descuento especial la participación de profesionales y estudiantes de carreras a fines (historia, museología, antropología, arqueología, conservación, restauración, etc.). La cuota social otorga membresía y la posibilidad de participar activamente de las jornadas presenciales y de eventos virtuales. Este ingreso es contemplado como una inversión en el desarrollo científico arqueológico local y como un intercambio con les profesionales que disponen su tiempo, sus herramientas y su conocimiento a la comunidad".

Según informaron desde la cooperativa de arqueólogos, quienes estén interesados en participar pueden comunicarse a su cuenta de Instagram @arqueoterra.coop o contactarse directamente con los fundadores del club Micaela Rossi (3446 348036) y Axel Weissel (11 26416230).

