Por Amílcar Nani



Tras muchas negociaciones, secretos, reuniones y tensiones, a las 23.59 del sábado quedaron confirmadas la nueve fórmulas para competir por la intendencia de Gualeguaychú en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el próximo domingo 13 de agosto.

En esta instancia electoral, habrá listas que competirán entre sí, mientras que otras representarán solamente un espacio político y pasarán directo a las elecciones generales, que tendrán lugar el 22 de octubre, cuando finalmente todo quedará decidido.

En otras palabras, comenzó la carrera electoral no sólo en la ciudad, sino también en la provincia y el resto del país, y ahora sabemos quiénes serán los jugadores que disputarán la contienda, algunos con más ilusiones y otros con más ganas que posibilidades. Sin embargo, esto último se decidirá en las urnas.



El PJ va con lista única

Siguiendo el mismo camino que el viernes por la noche marcó la decisión de Unión por la Patria de presentar lista única encabezada por el ministro de Economía Sergio Massa para la presidencia y del jefe de Gabinete Agustín Rossi para la Vicepresidencia, el peronismo de Gualeguaychú también se encolumnó detrás de una sola fórmula encabezada por el actual secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud del Municipio, Martín Roberto Piaggio, que aspira a suceder a su primo, Esteban Martín Piaggio.

De esta manera, la lista de unidad “Más Para Gualeguaychú” confirmó a Martín Roberto Piaggio y la directora de Ambiente Camila Ronconi, como precandidatos para Intendente y Vice.

Martín Roberto Piaggio fue un pilar clave en la llegada de Esteban Martín a la Intendencia en 2015 y la posterior reelección en 2019. Desde su rol como médico, estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, a la que posteriormente se le fueron anexando las carteras de Desarrollo Social y Ambiente, englobando todo en una de las dependencias municipales más grandes y voluminosas. Además, durante unos meses estuvo a cargo del Hospital Centenario cuando Hugo Gorla se retiró de la Dirección.

Con respecto a Camila Ronconi, es abogada, tiene 34 años, se crió en el barrio del Corsódromo donde viven sus padres y abuelos. Hizo la primaria en la Escuela Rocamora y la secundaria en el Pío XII. A los 22 años se graduó como abogada en la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de La Plata y realizó la especialización en Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de Buenos Aires y sigue cursando otras carreras en la actualidad.

Siguiendo con los nombres que competirán en las próximas elecciones, el actual intendente Esteban Martín Piaggio será el encargado de competir por “Más Para Gualeguaychú” por la Senaduría Departamental. Hasta hace unas semanas, además era uno de los aspirantes a la Gobernación de Entre Ríos, sin embargo decidió bajar su postulación para alinearse detrás de la lista de unidad encabezada por el intendente de Paraná Adán Bahl y apoyada por el gobernador Gustavo Bordet.

En lo que respecta a la lista de concejales del peronismo, la misma está encabezada por el senador departamental Jorge Maradey, la secretaria de Hacienda Delfina Herlax, el director del CAPS Juan Baggio y presidente de la Liga Departamental de Fútbol Emiliano Zapata, la directora de Viviendas María Sira Ghisi, el secretario de Poder Popular Cristian Crespo, la directora de PAMI Anastasia Aramburu, el Director de Presupuesto Participativo Daniel Vaena, la titular del Área de Juventud Yamila Butallo, el responsable del Área Personas Adultas Mayores Víctor Hugo Lapido, la militante social y cooperativista Carina Muñiz, el director de Personal Renzo Peruzzo, la docente de la UNER y empleada del Hospital Elsa Nora Asrilevich y cierra el listado el funcionario de la unidad coordinadora e histórico militante peronista Víctor “Ino” Ingold.

Por último, habrá dos gualeguaychuenses buscando una banca en la Cámara de Diputados de Entre Ríos: se presentarán el actual secretario de Agricultura de la Nación y ex intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo y la viceintendenta Lorena Arrozogaray.



Juntos por Entre Ríos, a pura interna

De las nueve listas que estarán en el cuarto oscuro el próximo 13 de agosto, cinco pertenecen al espacio de Juntos por Entre Ríos y cada una de ellas tratará de ganar para llegar a las generales en representación de la oposición.

El espacio Primero Gualeguaychú (Juntos por Entre Ríos) lleva como precandidato al intendente de Pueblo Belgrano Mauricio "Palito" Davico y como viceintendente a la representante de la Unión Cívica Radical Julieta Carrazza.

El precandidato a intendente de Gualeguaychú presentó la lista ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a realizarse el 13 de agosto próximo.

La nómina de concejales está encabezada por el presidente de la UCR departamental Juan Ignacio Olano y en segunda posición de ubicó la Licenciada en Educación Especial Vanina Basaldúa. Continúa el listado el comerciante José Bacigalupo, la presidenta del Comité local de la UCR Micaela Rodríguez, el bioquímico y especialista en salud pública Jorge Roko, la referente de los medios de comunicación, María José Carro, el sociólogo y emprendedor Juan Pablo Castillo, la licenciada en Salud Ambiental, docente de nivel superior Ivana Zecca, el secretario del Comité Departamental de la UCR Maximiliano Lesik, la secretaria de género de la Juventud Radical Nacional Ana Severín, el ex basquetbolista y referente del deporte a nivel nacional Raimundo Legaría, la docente de educación primaria y referente de los caídos en Malvinas Nora Dimotta, y el joven emprendedor local Gianfranco Giachello, joven emprendedor local.

La lista acompañará la propuesta de Jaime Benedetti como precandidato a Senador por el Departamento Gualeguaychú y la precandidatura de Rogelio Frigerio como precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos.

Otra de corrientes de Juntos por Entre Ríos que presentará precandidato a intendente de Gualeguaychú es la que encabeza el actual concejal del PRO Pablo Echandi, quien estará acompañado en la fórmula por Jefa de División del Concejo Deliberante Sonia Poletti.

La lista de concejales que apoya a Echandi para la intendencia está compuesta por Raúl Sayas, María Teresa Carmona, Leonardo Andrés Fiorotto, Mónica María Mendoza, Ceferino Alfredo Carballo, Yamila Solange Martín, Orlando Rafael Basualdo, Adrián Liliana Bogarín, Oscar Alejandro Alzaraz, Ivana Noelia Reyes y Marcelo Adrián Sosa.

Finalmente, el candidato de Pablo Echandi para la Senaduría Departamental es el comerciante y presidente del PRO a nivel departamental Roberto Esnaola.

La tercera vertiente que competirá en las PASO dentro de Juntos por Entre Ríos es el espacio “Amor por Gualeguaychú”, que definió que Francisco Álvarez y María José Gastaldi sean la fórmula para intendente y viceintendenta.

Según informaron, esta lista de unidad congrega a dirigentes políticos de distintas extracciones como lo son Nuevo Espacio, PRO, UCR y Socialismo, entre otros, al tiempo que incorpora referentes barriales y vecinos sin historial en contiendas electorales, pero con un fuerte compromiso social.

En tanto, la abogada Cecilia Britos y el médico oncólogo Héctor Arocena son los que encabezan la lista de concejales. La lista para el Concejo Deliberante se completa con Jorge Omar Fritzler, Marta Graciela Fernández, Patricia Sanguinetto, Martín Fernando Gallop, Oscar Marchionda, Marisa Valeria Villarreal, Néstor Forlong, Claudia Raquel Cáceres, Stella Maris Manzo, Brian Ortegoza y Patricia Mónica Degani.

Finalmente, el candidato a Senador Departamental por el espacio “Amor por Gualeguaychú” es el actual diputado provincial Nicolás Mattiauda.

El cuarto espacio que compite dentro de Juntos por Entre Ríos es el encabezado por el dirigente del GEN Osvaldo Fernández, quien estará acompañado por la precandidata a intendenta Susana Romero.

En lo que refiere a Romero, fue Directora de la Escuela Francisco Rizzuto, Supervisora de Modalidad Educación Especial y ésta es su primera participación en una candidatura.

En tanto la lista de concejales será encabezada por el coronel retirado Guillermo Pose, mientras que Senador Departamental postula al ex director de la Corporación del Desarrollo Enrique Castiglioni.

Finalmente, el policía y abogado Horacio Dargainz también tendrá una boleta pegada a la candidatura a la gobernación del ex ministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.

El representante del partido vecinalista Gualeguaychú se hizo conocido hace unos años por haber sido el abogado defensor de Nahir Galarza, la joven condenada a perpetua por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo.

Acompañará a Dargainz como viceintendenta Claudia Sánchez, mientras que la lista de concejales está conformada por Néstor Fabián Cano, Luciana Adelina García, Agustín Alejandro Gallego, Leandra Mabel Castromñán, Fernando Miguel Cabrera, María del Rosario Collazo, César Horacio Luiselli, Silvina Ruth Cavana, Pedro Néstor Bentancor, María Noel Rodríguez, Luis Martínez, María Alejandra Vidal y Mariano Jaime Vera.

Y en lo que respecta a la Senaduría Departamenta, el espacio de Dargainz también apoyará la candidatura de Nicolás Mattiauda, por lo que el actual diputado de la oposición estará presente en esta lista y en la de Francisco Álvarez.



Vecinalistas, libertarios y la izquierda

Otro de las listas que informó que participará de las PASO es la del Frente Vecinal Gualeguaychú, quien contará con Rubén Carrozzo como candidato a presidente Municipal, mientras que para vicepresidente lo acompañará la empresaria Carolina Araceli Sosa.

Los concejales titulares serán el abogado Juan Carlos Rodríguez, la consultora psicológica y ambientalista Evangelina Carrozzo (célebre por la protesta contra las papeleras en la cumbre de la Unión Europea), el pastor evangélico Julio Herrera, la docente jubilada Rita María Ferreri, el jubilado ambientalista Raúl Esteban Ramón Almeida, la empleada Romina Sánchez, el albañil Miguel Ángel Zicarelli, la docente Natalia Migueles, el comerciante jubilado Sergio Bossi, la decoradora Daniela Díaz y el comerciante Silvio Leuze.

Por su parte, a la Senaduría Departamental tiene como candidato al abogado Rubén Chaia.

En estas elecciones primarias, hará su debut en las urnas de Gualeguaychú La Libertad Avanza, el partido que tiene a Javier Milei como candidato a Presidente. Y en la ciudad, los candidatos que apoya el libertario son Andrés Romero para la intendencia y María del Rosario Vitasse para que sea su vice.

La lista de concejales está conformada por Marcelo Rodríguez, Mirta Sulzyk, Silvio Ernesto Galán, María Andrea Sánchez, Cesar Alejandro Schlotthauer, Micaela Belén Corral, Juan Francisco Arbelo, Silvia Mariana Sánchez, Ramón Cardinaux, Paola Rocío Liggerini, Omar Ramón Gómez, Alfonsina María Rosario Robles y Llanes Pascual Gustavo.

Y quien representará a La Libertad Avanza para conseguir una banca en el Senado entrerriano será el policía retirado Rubén Marcelo Amarelle.

Y finalmente, quienes también competirán en las PASO serán los candidatos de la izquierda, que estará representada por la Lista 1A "Unidad de Luchadores y la izquierda" MST-PO en el FITU Entre Ríos, que tendrá como candidato a intendente a Facundo Silva, mientras que el primer lugar en la lista de concejales está Raúl Lemes.

Por último, el que irá para senador departamental por la izquierda será Luis Andreatta.