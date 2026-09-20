Luego de un sábado con el cielo despejado y temperaturas agradables, el domingo llegó mayormente nublado y con temperaturas más elevadas. En las primeras horas del día, las mínimas estuvieron en torno a los 15 grados y, con el avance de la jornada, se espera que el termómetro ascienda hasta alcanzar una máxima de alrededor de 26 grados luego del mediodía.

A lo largo del domingo, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no se descarta que asome el sol por momentos. Hacia el atardecer, en cambio, el pronóstico advierte sobre la llegada de lluvias a la ciudad y sus alrededores, alrededor de las 18 horas. No obstante, el tiempo mejoraría al llegar la noche.

Para el inicio de la semana, se espera que las condiciones se estabilicen. El lunes comenzaría con un cielo mayormente soleado y un rango de temperatura que oscilaría entre los 12 y los 17 grados, brindando un alivio tras la inestabilidad del domingo.