La mañana de este domingo en Gualeguaychú comenzará con una temperatura mínima cercana a los 3 grados y cielo mayormente despejado, lo que marcará un inicio frío típico de esta época del año. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima que se ubicará entre los 17 y 18 grados.

Durante la tarde y la noche se mantendrá el buen tiempo, con nubosidad variable y un ambiente fresco. Además, se prevén vientos leves del sector noreste, sin cambios significativos en las condiciones generales.

En este contexto, se espera un domingo con amplitud térmica marcada, por lo que se recomienda salir abrigado en las primeras horas del día y optar por ropa más liviana hacia el mediodía.