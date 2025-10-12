El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo condiciones de buen tiempo en Entre Ríos, con temperaturas templadas y cielo algo nublado en la mayor parte del territorio provincial, antes de un nuevo aumento térmico que comenzará a sentirse desde el lunes.

En Gualeguaychú, el día se presentará fresco y con cielo parcialmente despejado, sin pronóstico de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados, en una jornada ideal para actividades al aire libre.

Condiciones similares se prevén para el resto del sur entrerriano, en departamentos como Ibicuy, Tala, Colón y Uruguay, donde se mantendrá la estabilidad y el leve predominio de nubosidad.

En tanto, en el centro y norte de la provincia, las marcas térmicas serán algo más elevadas: entre 11 y 23 grados en Paraná, La Paz, Nogoyá y Diamante, mientras que en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la mañana, con máximas cercanas a los 24 grados.

Según el pronóstico extendido, desde el lunes se prevé un ascenso sostenido de la temperatura, con máximas que rondarán los 25 grados y podrían alcanzar los 30 grados hacia mediados de semana, marcando el regreso del calor primaveral en toda la provincia.