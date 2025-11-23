El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este domingo Gualeguaychú y el sur entrerriano disfrutarán de condiciones climáticas estables, con 10 grados de mínima y 25° de máxima. La jornada comenzará con cielo despejado y seguirá con nubosidad leve por la tarde.

No se esperan lluvias para los próximos días, aunque sí un notorio aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 34° el miércoles.

Panorama en el resto de la provincia

Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay: Estas ciudades registrarán 11 grados de mínima y 26 grados de máxima. El cielo estará despejado durante la mañana y pasará a ligeramente nublado por la tarde.

Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador: Para estas localidades se anuncian 12 grados de mínima y 25 grados de máxima, con una mañana despejada y una tarde con nubosidad leve.

Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy: Compartirán condiciones similares a Gualeguaychú, con 10 grados de mínima y 25 grados de máxima, y un domingo que transitará de cielo despejado a parcialmente nublado.