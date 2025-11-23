PRONÓSTICO
Gualeguaychú tendrá un domingo primaveral y se anticipa un marcado ascenso de la temperatura
El SMN prevé una jornada cálida y soleada en la ciudad, con buenas condiciones en toda la región. La próxima semana llegará con máximas mucho más elevadas en Entre Ríos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este domingo Gualeguaychú y el sur entrerriano disfrutarán de condiciones climáticas estables, con 10 grados de mínima y 25° de máxima. La jornada comenzará con cielo despejado y seguirá con nubosidad leve por la tarde.
No se esperan lluvias para los próximos días, aunque sí un notorio aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 34° el miércoles.
Panorama en el resto de la provincia
Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay: Estas ciudades registrarán 11 grados de mínima y 26 grados de máxima. El cielo estará despejado durante la mañana y pasará a ligeramente nublado por la tarde.
Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador: Para estas localidades se anuncian 12 grados de mínima y 25 grados de máxima, con una mañana despejada y una tarde con nubosidad leve.
Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy: Compartirán condiciones similares a Gualeguaychú, con 10 grados de mínima y 25 grados de máxima, y un domingo que transitará de cielo despejado a parcialmente nublado.