El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a toda la provincia de Entre Ríos y que tendrá impacto durante el fin de semana del feriado de Carnaval, con condiciones inestables también en Gualeguaychú.

Para la ciudad y la región sur entrerriana se prevé un sábado con cielo parcialmente nublado y probables tormentas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 26 de máxima, en un contexto de humedad elevada y tiempo cambiante que podría influir en las actividades al aire libre.

De cara al domingo, el pronóstico anticipa tormentas principalmente durante la mañana, mientras que luego podrían registrarse chaparrones y lluvias aisladas. En tanto, para el lunes se espera abundante nubosidad y no se descarta la ocurrencia de algunas precipitaciones durante la jornada.

En el resto de Entre Ríos también se anuncian condiciones similares. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 28, con probabilidad de tormentas durante el sábado.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se esperan temperaturas entre los 22 y 28 grados, con un escenario igualmente inestable y tormentas previstas para gran parte del día.