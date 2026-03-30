La jornada en Gualeguaychú y alrededores combinará temperaturas elevadas con la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo del día. Se espera que el termómetro alcance los 32 grados, mientras que las tormentas aisladas podrían aparecer en distintos momentos, afectando principalmente a la ciudad y localidades cercanas como Gualeguay y Concepción del Uruguay.

En el resto de Entre Ríos, la situación será similar, con temperaturas que superarán los 30 grados. En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se prevén mínimas de 20 y máximas de 33 grados, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas. Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador registrarán mínimas de 23 y máximas de 34 grados, con lluvias posibles luego del mediodía.

En general, se recomienda a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante la combinación de calor y lluvias durante la jornada.