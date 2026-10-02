Para este viernes, se espera una jornada marcada por el cielo cubierto en Gualeguaychú. La temperatura mínima será de 6.3°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 17.7°C hacia la tarde. El viento soplará desde el sector noreste con una intensidad máxima de 18.7 km/h y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 14% de posibilidades.

El inicio del día será fresco y despejado, con 6.3°C a las 6. Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo durante la mañana, aunque el cielo se cubrirá progresivamente hacia el mediodía. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 12.3°C.

En el resto de la provincia de Entre Ríos, se prevén condiciones similares de estabilidad durante la jornada. No obstante, el panorama cambiará hacia el sábado , donde se anticipa el retorno de la inestabilidad. Para esa fecha, se esperan lluvias irregulares en las cercanías de la ciudad, con una temperatura máxima de 15.7°C y una mínima de 11.2°C, acompañada por una humedad que trepará al 85%.