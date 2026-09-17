Luego de varias jornadas con predominio del sol, este viernes el cielo se presentará más cubierto en buena parte de Entre Ríos, aunque sin pronóstico de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas continuarán en ascenso y las máximas alcanzarán los 26 grados.

En Gualeguaychú y la zona del departamento Uruguay se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada.

El pronóstico para el resto de Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé una mínima de 13 grados y una máxima de 24, con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 26 grados. Allí también se anuncia una jornada mayormente nublada.

Por último, en Colón, Tala e Islas se esperan condiciones similares a las de Gualeguaychú, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23, además de cielo parcialmente nublado.