El próximo 8 de noviembre se realizará en Gualeguaychú KS Corre por Vos, una carrera solidaria organizada por Karen Suárez, a beneficio del Hogar de Cristo de Gualeguaychú.

La iniciativa propone unir deporte y solidaridad bajo la consigna #CorroPorVos, en la cual la jornada incluirá carreras de 4K y 8K, además de una caminata de 2K y una carrera para los más chicos segmentada por categoría, con el objetivo de generar un espacio de participación para toda la comunidad.

Parte de lo recaudado será destinado al Hogar de Cristo para abastecerlos con productos de higiene, equipamiento e infraestructura, además de contribuir a visibilizar el trabajo que la institución realiza en la comunidad.

Desde la organización destacan que la propuesta busca, además, visibilizar el trabajo que realiza el Hogar de Cristo y promover una mirada comunitaria sobre las situaciones de consumo problemático.

La convocatoria ya se encuentra en marcha y #CorroPorVos. Hacé clic acá para anotarte