ALERTA POR FRÍO EXTREMO
Gualeguaychú tendrá una mañana con temperaturas cercanas a cero
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para toda Entre Ríos. En Gualeguaychú se espera una de las jornadas más frías del año, con mínimas que podrían ubicarse entre 1°C y 3°C y probabilidad de heladas durante las primeras horas del lunes.
El inicio de la semana estará marcado por el intenso frío en Gualeguaychú y el resto de Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta amarilla por temperaturas extremas para toda la provincia, advirtiendo que las condiciones pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.
De acuerdo con el organismo, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso térmico durante la madrugada y la mañana del lunes. Para gran parte de Entre Ríos se prevén registros bajo cero, con mínimas de entre -1°C y -2°C según la zona.
En Gualeguaychú, los pronósticos coinciden en que la jornada será estable, sin lluvias y con cielo mayormente despejado, condiciones propicias para la formación de heladas. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 1°C y 3°C, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar entre 15°C y 16°C.
Además del frío matinal, se esperan vientos leves del sector norte y noreste, lo que favorecerá una recuperación térmica durante la tarde, aunque las condiciones continuarán siendo típicamente invernales.
Recomendaciones ante el frío extremo
Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.