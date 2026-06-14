El inicio de la semana estará marcado por el intenso frío en Gualeguaychú y el resto de Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta amarilla por temperaturas extremas para toda la provincia, advirtiendo que las condiciones pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

De acuerdo con el organismo, el ingreso de una masa de aire frío provocará un marcado descenso térmico durante la madrugada y la mañana del lunes. Para gran parte de Entre Ríos se prevén registros bajo cero, con mínimas de entre -1°C y -2°C según la zona.

En Gualeguaychú, los pronósticos coinciden en que la jornada será estable, sin lluvias y con cielo mayormente despejado, condiciones propicias para la formación de heladas. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 1°C y 3°C, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar entre 15°C y 16°C.

Además del frío matinal, se esperan vientos leves del sector norte y noreste, lo que favorecerá una recuperación térmica durante la tarde, aunque las condiciones continuarán siendo típicamente invernales.

Recomendaciones ante el frío extremo

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.