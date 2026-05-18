En Gualeguaychú y el sur entrerriano se espera una de las mañanas más frías de la provincia, con una mínima de 0°C y una máxima que alcanzará los 16°C. El pronóstico indica cielo despejado y condiciones ideales, aunque con fuerte descenso térmico durante las primeras horas del día.

Las bajas temperaturas continuarán durante toda la semana e incluso para el martes se anuncian registros bajo cero en distintos puntos de Entre Ríos.

En el resto de la provincia también se hará sentir el frío. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé una mínima de 1°C y una máxima de 16°C, con cielo despejado durante gran parte de la jornada.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se espera una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, con nubosidad parcial.