El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Santa Fe— pertenece a firmas o Estados extranjeros.

El informe pone en tensión el límite legal: la Ley de Tierras Rurales vigente establece que no puede haber más de un 15% de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel departamental. Al analizar por departamentos, 36 distritos a lo largo y ancho del país lo exceden.

Ninguno de ellos está en Entre Ríos, pero sí hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná en la provincia de Santa Fe. El departamento Garay tiene un 16% de sus tierras en manos extranjeras: 61.629 de sus 391.776 hectáreas, por encima del porcentaje legal.

Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

Entre Ríos: radiografía por departamento

La provincia de Entre Ríos registra una presencia significativa de tierras rurales en manos extranjeras, aunque debajo del promedio nacional del 5% y con fuertes disparidades entre sus 17 departamentos. El relevamiento oficial basado en estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación comprueba que la provincia tiene un 3% de su territorio extranjerizado.

El departamento de La Paz encabeza el ranking provincial. Sobre una superficie rural total de 646.511,23 hectáreas, 56.636,41 hectáreas pertenecen a titulares extranjeros, lo que representa el 8,76 % del territorio rural departamental, el valor más alto de Entre Ríos.

Muy cerca aparece Gualeguay, donde las 57.043,59 hectáreas extranjerizadas sobre un total de 665.333,64 equivalen al 8,57 % de su superficie rural.

En tercer lugar se ubica Concordia, con una proporción sensiblemente menor pero todavía por encima del promedio provincial: 17.864,55 hectáreas en manos extranjeras sobre 314.644,69, lo que representa el 5,68 % del total.

Más abajo en el ranking se posiciona Federal, donde la extranjerización alcanza 19.619,59 hectáreas sobre 519.447,49 rurales, equivalente al 3,78 %.

Le siguen Villaguay y Gualeguaychú, con valores muy similares: Villaguay registra 19.878,97 hectáreas extranjerizadas sobre 653.541,91(3,04 %), mientras que Gualeguaychú presenta 22.460,19 hectáreas sobre 739.286,96 (3,04 %).

Debajo del promedio

En un escalón inferior se ubican Feliciano, con 6.992,71 hectáreas extranjerizadas sobre 316.096,05 (2,21 %), y Victoria, donde las 12.254,15 hectáreas en manos extranjeras representan el 2,08 % de un total de 589.646,10.

Más atrás aparecen Tala (4.320,19 sobre 263.935,54 ha, es decir un 1,64 %), Nogoyá (6.917,48 ha. sobre 453.637,83, igual a un 1,52 %) e Islas, con 6.181,24 hectáreas extranjerizadas sobre 478.679,71, lo que equivale al 1,29 %.

Los niveles más bajos

En la parte baja del ranking se encuentran Colón (3.004,43 ha. sobre 262.914,66 ha.: 1,14 %), Federación (3.385,70 ha. sobre 347.486,01 ha: 0,97 %), Paraná (4.686,57 ha sobre 490.041,32 ha; 0,96 %) y Uruguay, con 4.798,12 hectáreas extranjerizadas sobre 512.732,62 (0,94 %).

Los registros más bajos corresponden a Diamante, donde la extranjerización alcanza 856,84 hectáreas sobre 256.878,98 (0,33 %), y a San Salvador, con una incidencia prácticamente nula: 4,79 hectáreas extranjerizadas sobre 130.527,15, apenas el 0,004 % del total.

El estudio del Conicet fue publicado en un mapa interactivo que puede consultarse en este enlace.