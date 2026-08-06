Malena Almeida, Lorenzo Fiorotto y César Cabeza son los tres orgullos locales que pasaron a la semifinal de la competencia de canto del programa “Este es mi Sueño” en Canal 13.

Malena interpretó la famosa canción de Thalia “A quién le importa”, y con una performance arrasadora logró obtener el puntaje necesario para formar parte de la semifinal.

Lorenzo, el más chico de los tres, cantó “El latido de mi corazón” de Luis Jaramillo, y con su ternura y talento logró pasar a la siguiente ronda.

César Cebeza eligió la canción de Fito Paéz “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, la cual interpretó con un estilo folclórico, género con el que se siente muy cómodo y que lo llevó este año al Pre Cosquín, y se ganó un lugar en la semifinal.

El programa “Este es mi sueño” busca a la nueva estrella del país, que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos. El objetivo es descubrir esa voz, esa presencia, ese artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones. La final será en el Teatro Opera, donde se conocerá al ganador o ganadora del certamen.