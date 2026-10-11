Desde la Dirección de Gestión Turística municipal informaron que se dará a conocer “Gualeguaychú, Tierra de Aventuras”, un programa que reúne los recursos naturales, históricos y culturales de la ciudad. La oferta incluye visitas a reservas naturales, museos y espacios de interés patrimonial, además de actividades para descubrir la biodiversidad y la identidad local.

Según indicaron, el programa está dirigido a instituciones educativas que buscan incorporar nuevas experiencias a sus viajes escolares, adaptándose a los contenidos pedagógicos y a los tiempos de cada institución permitiendo complementar el trabajo en el aula mediante el contacto directo con el entorno.

“La presentación en Buenos Aires convocará a agencias de viajes, referentes del turismo estudiantil, prestadores turísticos locales, autoridades y medios de comunicación. El encuentro permitirá exponer los alcances del programa y generar vínculos con actores que participan en la planificación y comercialización de viajes educativos”, resaltaron.