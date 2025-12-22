El Gobierno de Gualeguaychú participó de una mesa de trabajo organizada por el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), junto a autoridades de los municipios de Paraná y Gualeguaychú, con el objetivo de unificar criterios para las habilitaciones y recategorizaciones de locales que brindan servicios a personas con discapacidad, avanzando hacia una implementación coherente a nivel provincial.

Durante el encuentro, la directora de Habilitaciones del Gobierno de Gualeguaychú, Diana Visconti, destacó la importancia del proceso y afirmó: “Establecer criterios unificados con el equipo técnico y el equipo de recategorización de IPRODI es fundamental para garantizar equidad y calidad en los servicios que reciben las personas con discapacidad en toda la provincia”.

El eje central del trabajo estuvo puesto en la necesidad de consensuar lineamientos comunes que permitan fortalecer los procesos de control, evaluación y habilitación, asegurando estándares homogéneos y previsibilidad para las instituciones que prestan servicios en este ámbito sensible.

En esta primera etapa, se resolvió avanzar con los municipios de Paraná y Gualeguaychú debido a que ambos cuentan con marcos normativos similares y habilitaciones próximas a vencer, lo que permite una aplicación práctica y ágil de los criterios que se definan de manera conjunta.

La participación del Gobierno de Gualeguaychú en este espacio de articulación reafirma el compromiso de la gestión con políticas públicas inclusivas, el trabajo coordinado con la Provincia y el fortalecimiento de los servicios destinados a personas con discapacidad, priorizando la calidad, la equidad y el acceso a derechos en todo el territorio.