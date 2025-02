A partir de los últimos meses de 2024 se multiplicaron los controles de alcoholemia y de tránsito en la ciudad. A los habituales operativos que se realizaban a la salida de los boliches, se le sumaron controles a partir de la medianoche en la zona de Costanera y en el puente Méndez Casariego, además de operativos sorpresas en calles menos transitadas y también incluso durante entre semana y en horas de la tarde.

Para poner en números, según los registros de Tránsito Municipal, durante el último trimestre de 2024 se hicieron 1545 actas y 367 retenciones de vehículos, de las cuales 245 fueron por alcoholemia positiva.

En ese período, fueron retenidos 312 autos, 272 motos y 53 pick up u otro tipo de vehículo. En cuanto a las causas de las actas, la principal es la falta de documentación, seguida por las que infraccionan a los que están mal estacionado y la falta de espejos u otros elementos.

Comparados a los números de 2023, se duplicó la cantidad de retenciones, y se triplicaron las alcoholemias positivas detectadas; e inclusive en el último trimestre de 2024 se detectaron a cuatro personas frente al volante que estaban inhabilitadas para conducir un vehículo.

Al respecto, el responsable de la Agencia de Seguridad Municipal Esteban Izaguirre, en diálogo con Ahora ElDía, destacó el incremento de controles con respecto a la gestión anterior y planteó que reforzarán la campaña de “conductor designado”, además de negar que estas acciones repercutan de manera negativa con la industria del turismo.

“Siembre hay un intercambio de opiniones sobre este tema, pero nosotros creemos que cada conductor alcoholizado que encontrás en la vía pública es temerario, no tiene las condiciones de poder hacerlo, y si lo sacás de circulación es un problema menos porque evitás un accidente vial”, manifestó.

“Hacemos cumplir la Ley Nacional de Tránsito, además que tenemos una realidad en Argentina que casi el 80% de los siniestros viales con personas que fallecen o quedan con una discapacidad son por conductores alcoholizados. Tratamos de concientizar a nuestra población y a quienes nos visitan, intentamos dejar de manifiesto que estas son acciones peligrosas y la estadística lo demuestra. Cuando pasa un siniestro grave, todos nos preguntamos por qué. Hace unos días una camioneta se dio vuelta en el puente y el conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Fue un siniestro con suerte porque pasan muchos ciclistas y personas haciendo actividad física o de recreación. Hubiera sido una desgracia si algo más grave habría pasado. Los controles son para evitar que este tipo de conductores sepa que si tomó alcohol y se sube a un vehículo no está en condiciones para conducir y que si lo hacen no piensan en las consecuencias que pueden ocasionar al estar en esas condiciones”, aseveró el funcionario.

Los horarios en que habitualmente se hacen los operativos son entre las 17 horas y las 21, y hay un recomienzo a la medianoche hasta las 8 de la mañana. “Con los gastronómicos y con los boliches no hemos tenido una charla y tampoco nos han planteado directamente un cuestionamiento”, sostuvo.

En este sentido, planteó que “este fin de semana vamos a continuar junto al Consejo Mixto de Turismo con la campaña de ‘Conductor Designado’. Lo vamos a hacer no solo en el Operativo Bienvenida, sino también en el Corsódromo. Vamos a fortalecer la idea de que el conductor no tiene que tomar alcohol y que es una responsabilidad llevar a una familia, a los amigos y a los conocidos en esas condiciones. El conductor es el que tiene que garantizar la vida de los terceros hasta su domicilio. Eso tenemos que enfatizar porque sabemos las consecuencias y que no podemos tentar al peligro”.

Consultado acerca de si han disminuido los siniestros a raíz del aumento de controles manifestó que “por el momento no hemos tenido ninguna afectación física a otras personas por un conductor alcoholizado. Puede que tenga que ver con el aumento de los controles, pero no podemos precisarlo. Si sabemos que cuando dejamos de hacer controles se nos llena de motociclistas andando sin casco, y ahora disminuyó esa cantidad”.

Sobre los valores de las multas por alcoholemia, marcó que van desde los 100 litros a los 1.000 litros de combustible, además del costo del acarreo del vehículo, por lo que suelen rondar los 500.000 pesos, aunque en algunos casos más extremos supera el millón de pesos.

“Hay personas que durante el operativo se niegan a entregar el vehículo, y eso lleva mucho más tiempo por lo que se le cobra ese gasto que ocasionó. Hay varias cuestiones que ocurren, como las agresiones, en donde permanentemente estamos avanzando en la capacitación del personal porque muchas veces están en riesgo”, marcó.

Mi Argentina y el Alcohol Cero al Volante

Acerca de si se en el ejido urbano se acepta o no la documentación digitalizada, detalló que “el seguro digital de la aplicación se acepta, pero no la licencia de Mi Argentina por lo tanto se debe llevar el carnet físico cuando se conduce un automóvil. En lo que respecta a la Cédula Azul, si es válida una autorización a través de la aplicación Mi Argentina.

También es importante mencionar la caducidad de la licencia, cuando hay un cambio de datos en el DNI, por ejemplo el domicilio, hay un plazo de 90 días para modificarlo en carnet, sino cuando caduca y hay que hacer todo los trámites de nuevo.

Finalmente, sobre si se reducirá de 0,5 a 0 la tolerancia de alcohol en sangre para conducir, adelantó que hay un proyecto presentado de Alcohol Cero al Volante: “Creo que cuando se habiliten las sesiones ordinarias se va a tratar este tema”.

“Los controles tienen que ser así. Las personas dicen ‘Sólo tomé un vasito’, pero ese vasito puede afectar distinto según cada persona. Hay varios causales, y es mentira que no te hace nada. Si tomás no podés manejar.Lo primero es la salud y la vida de las personas. No podemos minimizar que por un control va a venir o no un turista. Esos dos hechos no están relacionados. Los vamos a seguir haciendo los controles porque es la única manera de prevenir siniestros”, concluyó.