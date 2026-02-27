En el marco del comienzo de un nuevo ciclo lectivo, gremios docentes de todo el país llevan adelante diversas medidas de fuerza en reclamo de mejores condiciones salariales y de rechazo al ajuste en el sector educativo. Los gremios universitarios también rechazan la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.



En ese sentido, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU) llevó adelante un paro este viernes y confirmó su adhesión al Paro Nacional Docente previsto para este lunes 2 de marzo. En Gualeguaychú, el referente local del gremio, Diego Zanetti, indicó a Ahora ElDía que el nivel de acatamiento fue superior al 90%: “Fue el más alto que he visto en toda mi trayectoria en la Universidad. Nunca vi algo así desde junio de 2008”, expresó.



A su vez, Zanetti confirmó la adhesión de AGDU al paro nacional convocado por Ctera y contó que habrá una movilización a la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú. Además, adelantó que también habrá una medida de fuerza entre el 16 y el 22 de marzo. “Nuestro calendario académico está aún en el ciclo lectivo 2025, estamos tomando exámenes del llamado de febrero/marzo. Por eso recién convocamos a paro el 16 de marzo, que sería el inicio de las clases del primer cuatrimestre de 2026”, explicó.

Según dieron a conocer desde AGDU, sus reclamos para este lunes incluyen: “convocatoria inmediata a paritarias; aumento salarial que recupere lo perdido; restitución de fondos educativos; mayor presupuesto para educación; rechazo a la mercantilización del sistema educativo; y defensa de condiciones dignas de trabajo”.