El sábado, en la ciudad de Nogoyá, se disputó el Torneo Interasociaciones de la Federación Entrerriana de Vóley (FEV), en la categoría Sub-13. Allí estuvieron las selecciones de la Asociación de Voleibol de Gualeguaychú (AVG), quienes tuvieron una excelente actuación. El equipo femenino se consagró campeón de manera invicta, mientras que el masculino obtuvo el segundo lugar.

Las chicas de AVG ganaron sus tres encuentros, al superar 3-0 a la Asociación Paranaense, 3-0 a AVIER y 3-1 a la AVRU, lo que les permitió quedarse con el título sin perder un solo partido.

Por su parte, el equipo masculino de AVG logró el segundo puesto tras una jornada intensa. Cayeron en su primer partido 3-2 ante la Asociación Paranaense (AVP), luego 3-0 frente a la Asociación de Vóley del Interior de Entre Ríos (AVIER) y cerraron con una victoria 3-0 sobre la Asociación de Vóley del Río Uruguay (AVRU), logrando el subcampeonato por diferencia de sets.

El plantel femenino estuvo conformado por Irina Albornoz (Rivadavia), Julieta Cafferatta (Central Larroque); María Sol Cafferatta (Independiente); Berenice Cusinato (Central Larroque); Agostina Delfino (Gimnasia); Lara Leiva (Rivadavia); Fiorella Lucca (Racing); Xiomara Maidana (Rivadavia); Eluney Maiztegui (Rivadavia); Joaquina Molina Castro (Central Larroque); Isabela Neuwirt (Juventud Unida); Paula Romani (Central Larroque); Camila Vignola (Racing) y Jazmín Villagra ((Independiente). El cuerpo técnico lo conformaron las entrenadoras Rosario González, Milagros García y Paula Olivera.

El equipo masculino tuvo a los siguientes jugadores: Mateo Monzón; Nicolás Banncoff, Amancio Gómez Gusalli y Adriel Sánchez (Independiente); Milton Raffo, Ignacio López Eckerdt, Pedro Fiorotto, Valentín Villalba, Maycol Otero y Bastián Constantino (Pescadores), Bautista Meza e Ignacio Montañana (Rivadavia), dirigidos por los profesores Jeremías Melchiori y Lucila Collazo.