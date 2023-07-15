El terrible siniestro vial ocurrió cerca de las 5:30 de la madrugada de hoy cuando cerca de la rotonda de la Terminal el motociclista impactó contra un automóvil.



La colisión ocurrió en calles Asisclo Méndez y Concordia. Por las fuertes heridas el motocilista fue trasladado a la guardia del Hospital Centenario por la ambulancia del servicio 107.



Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, la moto se incendió al chocar contra el Ford Focus por lo que debieron acudir para sofocar las llamas.



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