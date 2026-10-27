La Noche de los Museos Entrerrianos se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema "Entre Ríos: caminos que nos unen". Participarán instituciones de la ciudad de Gualeguaychú, Urdinarrain y Gilbert con entrada libre y gratuita.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico, promoviendo el encuentro entre los museos, las instituciones culturales y la comunidad.

Cada institución ofrecerá actividades cuya agenda se podrá consultar en sus propios canales de comunicación, redes y páginas web. El evento es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que integran el Consejo Provincial de Cultura.

Las localidades participantes son una muestra del sentido federal del evento: Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Colonia San Anselmo, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Galarza, General Campos, Gilbert, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Clarita, La Paz, Los Charrúas, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Ubajay, Urdinarrain, Victoria, Villa Clara, Villa Elisa, Villa Paranacito y Villaguay, entre otras.