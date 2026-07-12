La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Gualeguaychú. Apenas terminó el partido frente a Suiza, que terminó con victoria albiceleste por 3 a 1, cientos de vecinos salieron a las calles para celebrar un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni.

La tradicional caravana avanzó por calle 25 de Mayo en una fila que parecía no tener fin. Autos, motos y camionetas, decorados con banderas argentinas y haciendo sonar bocinas, se dirigieron hacia la Costanera, donde se concentró una multitud para continuar los festejos.

El centro de la ciudad y la Costanera se tiñeron de celeste y blanco en una noche marcada por la alegría, los cánticos y el entusiasmo de familias, grupos de amigos y jóvenes que celebraron juntos una nueva victoria de la Scaloneta.