Gualeguaychú se prepara para vivir una de sus expresiones de fe más tradicionales: la 53º Peregrinación a la Virgen del Valle, que este año tendrá como lema: “Con María, peregrinamos por una Iglesia sinodal”.

La salida está prevista para esta medianoche, frente a la parroquia Santa Teresita. Quienes se acerquen un rato antes podrán compartir un momento de preparación espiritual y canciones en vivo a cargo del grupo de música católica Sinodal.

Como se anunció, ante los pronósticos que anuncian posibles lluvias durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, el grupo organizador resolvió que, en caso de mal tiempo, la peregrinación se realizará el lunes a la medianoche.

La decisión fue acordada el martes pasado, durante la última reunión con autoridades policiales. Si se dispone la suspensión, la información será comunicada a través de las redes sociales de la peregrinación, los medios de comunicación y las comunidades parroquiales.

Uno de los puntos de referencia será la capilla del Padre Pío, donde la comunidad de la parroquia Santa Rosa y San Ramón recibirá a los peregrinos con mate cocido, café y alguna colación para recuperar energías. También habrá baños disponibles.

En tanto, en la capilla de Nuestra Señora del Valle, el Ejército colaborará ofreciendo mate cocido a quienes realicen el recorrido.

La peregrinación cuenta además con el acompañamiento del Hospital Centenario, el Sanatorio "Luis Jeannot Sueyro", Vialidad Provincial, la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad .

La única celebración eucarística está prevista para las 6.30 de la mañana en la misma capilla.

Desde la organización también proponen que cada peregrino acerque un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas de la parroquia Santa Teresita.

Para quienes no cuenten con movilidad propia para regresar, habrá colectivos disponibles. El valor del pasaje será de 10.000 pesos. Recomiendan utilizar ropa cómoda, zapatillas ya amoldadas y medias de algodón; evitar cargar bolsos pesados, aprovechar las paradas para descansar los pies y mantener una buena hidratación durante todo el trayecto.