Gualeguaychú registrará este jueves condiciones de tiempo estable, con cielo despejado desde las primeras horas de la mañana y viento leve del sector oeste. La temperatura mínima se ubicará en 14 °C al amanecer, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde.

La humedad irá en descenso hasta valores cercanos al 30% en las horas más cálidas, sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. La tregua del buen tiempo durará poco. Durante la jornada del viernes se incrementará la nubosidad y desatará un periodo de inestabilidad hacia la tarde y la noche, con altas probabilidades de lluvias y tormentas aisladas que marcarán un leve descenso térmico para el inicio del fin de semana.

El tiempo en el resto de Entre Ríos

El panorama meteorológico en la provincia mantendrá una tónica similar durante las próximas 48 horas. El jueves se caracterizará por una jornada de sol pleno en los departamentos del centro y norte entrerriano, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 26 °C y 28 °C y vientos moderados del sector sudoeste.

Sin embargo, el avance de un frente instable desde el sur cambiará las condiciones a partir de la segunda mitad del viernes. El fenómeno ingresará progresivamente al territorio provincial con lluvias, tormentas eléctricas de variada intensidad y un posterior marcado descenso de las temperaturas que impactará en toda la región hacia el sábado.