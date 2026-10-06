El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un martes con sol y temperaturas que llegarán hasta los 23 grados.

Sin embargo, para el miércoles rige un alerta amarillo en toda la provincia. La advertencia cesaría a la medianoche, en el comienzo del jueves.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes“, indica el SMN.

Por otro lado, se anticipó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.