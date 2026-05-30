La Asamblea Enredada Feminista convocó a una nueva movilización en el marco de la consigna “Ni Una Menos”, que se realizará el próximo miércoles 3 de junio en la ciudad.

Según se informó a través de un comunicado difundido por Enredada Feminista, la concentración está prevista para las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha.

La convocatoria se enmarca en una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, a diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que desde 2015 moviliza a miles de personas en distintos puntos del país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la actividad, que busca renovar el pedido de justicia por las víctimas de femicidios y fortalecer la lucha por una sociedad libre de violencias machistas.

La movilización tendrá lugar en el centro de la ciudad y se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y ciudadanos que acompañan históricamente esta fecha de reivindicación y protesta.

La violencia de género en datos

En 2025, 219 mujeres murieron víctimas de violencia de género en Argentina: 200 fueron víctimas directas de femicidio y 19 fueron víctimas de femicidio vinculado; es decir, personas, muchas veces niños y niñas, asesinadas en un contexto de femicidio.

Si se consideran sólo las víctimas directas, esto equivale a 1 femicidio cada 44 horas, la cifra más baja desde 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Y agregó: “Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidios, pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

De las 200 víctimas directas registradas en el informe de Corte Suprema en 2025, 196 eran mujeres cis y 4 eran mujeres trans o travestis. El promedio de edad fue de 40,8 años.

El grupo etario más numeroso fue el de 25 a 34 años, que concentró el 22%. Le siguieron las mujeres de 35 a 44 años (22%).

Además, el 16% de las víctimas fueron niñas o adolescentes menores de 18 años, y el 16% eran adultas mayores de 60.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.