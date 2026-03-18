FESTIVAL INTERNACIONAL
Gualeguaychú volverá a ser sede del Tango BA y ya está abierta la convocatoria para participar del certamen
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar de las preliminares oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, un certamen que vuelve a tener a la ciudad como una de sus sedes.
Según se detalló, la inscripción está destinada a parejas de baile de la región que deseen competir en este reconocido evento internacional. La instancia local permitirá seleccionar a los representantes que luego avanzarán en el certamen que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, considerado uno de los encuentros más importantes del género a nivel mundial.
Las preliminares se llevarán a cabo a fines de mayo y contarán con las categorías tradicionales de Tango de Pista y Tango Escenario, en las que participan tanto bailarines aficionados como profesionales mayores de 18 años.
Desde el área de Cultura municipal destacaron que esta nueva edición consolida a Gualeguaychú como un punto de referencia para el tango en la región, luego de la experiencia del año pasado, cuando la ciudad fue sede oficial y reunió a parejas de distintas provincias en un evento de fuerte impacto cultural y turístico.
Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita, cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. La convocatoria permanecerá abierta por tiempo limitado y se espera una amplia participación de bailarines de toda la zona.