Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que ya se encuentra abierta la convocatoria para participar de las preliminares oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, un certamen que vuelve a tener a la ciudad como una de sus sedes.

Según se detalló, la inscripción está destinada a parejas de baile de la región que deseen competir en este reconocido evento internacional. La instancia local permitirá seleccionar a los representantes que luego avanzarán en el certamen que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, considerado uno de los encuentros más importantes del género a nivel mundial.

Las preliminares se llevarán a cabo a fines de mayo y contarán con las categorías tradicionales de Tango de Pista y Tango Escenario, en las que participan tanto bailarines aficionados como profesionales mayores de 18 años.

Desde el área de Cultura municipal destacaron que esta nueva edición consolida a Gualeguaychú como un punto de referencia para el tango en la región, luego de la experiencia del año pasado, cuando la ciudad fue sede oficial y reunió a parejas de distintas provincias en un evento de fuerte impacto cultural y turístico.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita, cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. La convocatoria permanecerá abierta por tiempo limitado y se espera una amplia participación de bailarines de toda la zona.