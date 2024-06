Como cada 3 de junio desde el 2015, mujeres de la ciudad volvieron a reclamar contra la desigualdad de género en el marco del “Ni Una Menos”.

Pasadas las 16hs. , comenzó el recorrido de las militantes feministas alrededor de la Plaza San Martín, partiendo desde el frente de la Catedral San José.

A las 16:30 se abrió el micrófono y el encuentro empezó con la lectura de un texto en homenaje a Nora Cortiñas, a días de su fallecimiento.

Además, se mencionó y conmemoró a las 4 víctimas del lesbicidio de Barracas con un respetuoso minuto de silencio.

Luego se leyó la proclama, en cuyo contenido, además del repudio a la violencia machista y a los femicidios, se esbozaron críticas hacia el gobierno de Milei, y también contra Frigerio y Davico.

La proclama completa

Nuevamente nos encontramos como todos los años desde el 2015, en el abrazo colectivo y con la fuerza inclaudicable de nuestro grito ardiente: ¡Ni Una Menos, Vivas, ¡Libres y sin Miedo Nos Queremos!

En un contexto en el que emergen discursos de odio que niegan nuestras luchas y que pretenden calar en el sentido común ubicándonos como una amenaza, discursos que el mismísimo presidente Javier Milei ha instalado y habilitado. En este contexto de incertidumbres, angustias, perdidas y precarización de nuestras vidas volvemos a exigir MÁS QUE NUNCA QUE PAREN DE MATARNOS.

Abruma la preocupación por el deterioro institucional al que nos ha sometido el presidente desde que asumió: cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, disolución de organismos esenciales para la prevención de violencias y su tratamiento, como el INADI. Pretendida intención de venir por todas nuestras conquistas paridas con historia, lucha y vida; como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre tantas decisiones que repercuten en nuestras vidas a través de su plan económico de miseria planificada, afectadas en nuestra salud, trabajo, educación, cultura y todos los planos sociales en los que transitamos nuestras vidas. Vivenciamos la crueldad de un gobierno que no entrega alimentos a los comedores populares y se vanagloria de eso. Un presente de despidos y de salarios estancados por debajo de la canasta básica y la imposibilidad de llegar a fin de mes. La venta de nuestra tierra, con un plan de saqueo de los recursos de nuestro país.

Señor presidente le decimos: No a su Ley Bases, porque es una política violenta contra nuestros cuerpos y territorios. Son políticas que solo traen más pobreza, pérdida de soberanía y enriquecimiento de unos pocos. Con la Ley Bases, el presidente y su runfla anti derechos vienen también por nuestra Moratoria, porque para él, nuestro trabajo no reconocido ni remunerado no es trabajo.

El ultimo miércoles presenciamos como Los Señores senadores pusieron sus firmas para aprobar el dictamen de la Ley de Bases y el paquete fiscal que le permitirán sesionar en el recinto del Senado de la Nación. Mientras se discutía la ley Bases y el paquete impositivo, los senadores de la Nación se aumentaron los sueldos, superando los 8 millones mensuales. Pasarán a la historia como viles traidores vende patrias, no podrán caminar con la tranquilidad de poder mirar a los ojos a nuestras viejas y viejos. Frente a la traición consumada, nuestro repudio y rechazo.

En sintonía con Milei, el gobernador Frigerio y el intendente Davico, nos desplazan de sus agendas, disolviendo políticas públicas, sin cumplir con la Ley Micaela que sabemos es indispensable para el cuidado integral e interdisciplinario de nuestras vidas. Al presidente, al gobernador y al intendente no les importan nuestras vidas.

Con un femicidio cada 29 hs estamos frente al mayor enemigo que nos planta el capitalismo y el patriarcado: la derecha fascista. El presidente niega los femicidios, pero como sabemos, dato mata relato: en los primeros cinco meses de 2024 en Argentina hubo 127 femicidios. Los datos más relevantes del observatorio son que 124 infancias quedaron sin madre, el 63% son menores de edad y el 56% de los agresores eran parejas o ex parejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su propia vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar). Hace días vivimos la perdida de 3 mujeres lesbianas, pobres, víctimas de un brutal lesbofemicidio propiciado en la actual coyuntura que tiene responsables de amparar y habilitar discursos de odio que son la antesala de los hechos si los seguimos permitiendo. Estamos Hartas de la crueldad, de los discursos de odio, de la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el aumento de femicidios y transfemicidios. Con fuerza gritamos ¡El Estado es Responsable!

Hartas de las violencias, simbólica, psicológica, económica, sexual, política, violencia obstétrica y violencias físicas, exigimos al Estado Nacional-provincial y municipal, que inviertan recursos para cuidar nuestras vidas.

Y como si no fuera poco… El día jueves se nos fue Norita Cortiñas, madre de plaza de mayo, madre de todas las batallas, luchadora incansable por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justica. La recordaremos caminando, con sus pasos cortos, su paso enlentecido y firme, por una movilización, por un corte de calle, en una asamblea, en un acto sindical, político o de reclamo social. Su recuerdo con el puño en alto acompañando cada lucha que consideraba necesaria, con un pañuelo blanco sobre su cabeza, uno verde atado en la muñeca; y colgando en su pecho, la imagen de su hijo, Gustavo, desaparecido durante la última dictadura. Norita una indispensable. Símbolo de las causas justas, seguirá siendo nuestro faro, siembre ubicamos el rumbo del lado Norita de la Vida, luchadora social, docente, defensora de derechos humanos y feminista.

Transformando el dolor en lucha, alzando las banderas de Norita, con la llama que nos arde y quema las calles, con cada nombre resonando en la conciencia colectiva con nuestras madres y abuelas que nos legaron sus pañuelos como símbolo de resistencia y amor, sin odio y sin venganzas, porque no somos como ellos ni lo seremos jamás, seguimos de pie, porque ¡No nos han vencido! En las calles queremos encontrarnos, haciendo cuerpo colectivo frente al odio y al hambre, libres, autónomas, críticas y solidarias; alegres y furiosas

¡Ni una Jubilada Menos! ¡Ni una Menos, ¡Vivas, Libres y Sin Miedo Nos Queremos!