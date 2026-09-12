El Municipio firmó el convenio marco de colaboración recíproca para la implementación del Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER) entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

La rúbrica del acuerdo estuvo encabeza por el presidente del Emturer, Jorge Satto, el secretario ejecutivo del organismo, Sebastián Bel, y los presidentes municipales de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, acompañados por funcionarios provinciales, locales y representantes del sector privado regional. Vale destacar que, la ciudad de Gualeguaychú, fue parte de la prueba piloto que se implementó en septiembre de 2025 junto a otros siete municipios entrerriano.

La incorporación a este sistema establece un trabajo articulado para la recolección, sistematización y análisis de información turística de manera descentralizada. Bajo esta modalidad, los municipios aportan datos locales periódicos mientras que el organismo provincial brinda asistencia técnica, herramientas tecnológicas y capacitación metodológica para el relevamiento.

El Observatorio Económico Turístico es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos que cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. La plataforma cuenta con reconocimiento por adoptar indicadores internacionales avalados por ONU Turismo, integrando dimensiones económicas, ambientales y sociales para evaluar el impacto de la actividad.

Con la unificación de criterios metodológicos entre la Provincia y los municipios de la microrregión, el sistema permitirá obtener estadísticas certeras sobre el comportamiento de la demanda, ofreciendo previsibilidad para las inversiones del sector privado y optimizando la planificación de las políticas públicas turísticas en el territorio.