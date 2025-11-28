El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contó con la presencia del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, e incluyó la presentación de “El Carpi” como protagonista del verano entrerriano, junto con los spots de campaña y las redes sociales que seguirán el recorrido de la mascota oficial por toda la provincia.

Davico destacó la importancia de que Gualeguaychú integre la estrategia promocional provincial y valoró la oportunidad de presentar la propuesta local ante actores clave del sector. “Para nosotros, esta temporada comienza con un gran desafío y una enorme expectativa. Gualeguaychú se prepara para recibir a miles de visitantes con una oferta diversa, fortalecida y en crecimiento”, afirmó.

El Intendente subrayó que la ciudad ya está trabajando intensamente de cara al verano, con el Carnaval del País como uno de los eventos centrales. “Nos estamos preparando, primero y principal, para nuestra Fiesta Nacional. Estamos poniendo en valor el Corsódromo, realizando mejoras e inversiones importantes que van a elevar el nivel del espectáculo”, expresó.

Davico también remarcó la consolidación de otros atractivos que conforman la identidad turística de la ciudad: los viñedos, las playas sobre el río Gualeguaychú y el Uruguay, las reservas naturales, las termas y tantas propuestas que la ciudad ofrece y que cada día se potencian más. "Gualeguaychú crece gracias a la vinculación del sector público y privado, que sigue invirtiendo y apostando a esta industria tan importante como es el turismo”, señaló.

Con respecto a la apuesta provincial y la continuidad de la secuencia “Modo Carpincho” que inició en la temporada invernal, Davico celebró la decisión. “Me parece un personaje simpático, agradable y bien nuestro. Es una idea que combina lo autóctono con la tecnología y la inteligencia artificial. Es una síntesis de lo que somos: una provincia que conserva su naturaleza y sus costumbres, pero que al mismo tiempo trabaja para avanzar y posicionarse”, destacó.

La jornada estuvo acompañada también por el director de Turismo de Gualeguaychú, Adrián Romero, y un equipo municipal de promoción. La delegación llevó la propuesta turística de la ciudad y de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur a la vía pública, participando de la activación callejera realizada en el microcentro porteño junto a la mascota oficial.

En representación de Pueblo Belgrano estuvo el intendente Francisco Fiorotto junto a la Directora de Turismo, María Luz Villagra.



Además, el municipio vecino tuvo participación en la Noche de las Casas de Provincia, donde distintas localidades mostraron sus productos identitarios.