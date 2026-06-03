3J
Gualeguaychú ya se manifiesta en una nueva movilización por “Ni Una Menos”
Desde la intersección de 25 de Mayo y Rocamora comenzó pasada las 17 una masiva movilización que se dirige hacia los Tribunales, frente a la Plaza San Martín.
La convocatoria se desarrolla en el marco de una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, al cumplirse diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Desde 2015, esta iniciativa moviliza a miles de personas en todo el país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.
Adelanto…
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar