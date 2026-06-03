La convocatoria se desarrolla en el marco de una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, al cumplirse diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos. Desde 2015, esta iniciativa moviliza a miles de personas en todo el país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

Adelanto…