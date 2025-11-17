Tras dos intensas jornadas de competencia realizadas el sábado y domingo, quedaron definidos los artistas que representarán a la ciudad en el escenario mayor de Cosquín en enero de 2026. La sede local del Pre Cosquín reunió a intérpretes y bailarines de la región en un certamen que reafirmó el compromiso con la identidad cultural y el fortalecimiento del arte folklórico.

El proceso de evaluación se llevó adelante en presencia del delegado de sede, Walter Mendoza; la vedora oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, Viviana Molina Rodríguez; y los veedores del jurado integrado por Mauro Jesús Gorosito, Yanina Figueroa y Dante Nazareno Calfulet en danza, y Raúl Mario Silva, María Casiana Torres y Martín Castro en música.

Concluidas las presentaciones, los seleccionados para representar a Gualeguaychú en Cosquín son:

Música

Solista Vocal: Ignacio Sartori Cabrera – Carla Daniela Chávez

Dúo Vocal: Achaina – Cabezza

Solista Instrumental: Franco Pezzelatto

Canción Inédita: “La Yuyera”, autor e intérprete: Damián Lemes

Danza

Solista de Malambo Masculino: Rodrigo Tomás Dogo

Conjunto de Malambo: “Viene Clareando” – Lazarte, Paz, Sorremi, Paz, Costabel, Ramírez

Pareja de Baile Tradicional: Gutiérrez – Jaime

Pareja de Baile Estilizado: No alcanzó puntaje

Conjunto de Baile Folklórico: “La Gauchada” – Obra: “El Carbonero”

Los artistas clasificados llevarán el nombre de Gualeguaychú a uno de los escenarios más importantes del país, representando la identidad y el talento local en el histórico Festival Nacional de Folklore de Cosquín.