Con gran convocatoria y un destacado nivel artístico, se desarrolló en Gualeguaychú la Preliminar Oficial de Tango BA, que consagró a Ingrid Iregui (Gualeguaychú) y Luis Ángel Rojas (Paraná) como ganadores en la categoría Tango Pista. La pareja representará a la ciudad en los cuartos de final que se realizarán en Buenos Aires, con el objetivo de avanzar hacia la semifinal y la gran final del certamen internacional.

La sede Gualeguaychú reafirma así su importancia dentro del circuito oficial, brindando a los bailarines la posibilidad de acceder a una de las competencias más prestigiosas del mundo del tango.

En la categoría Tango Pista, el segundo puesto fue para Mariel Quintana Grasso y Cristian Quevedo (Maciá, Santa Fe), mientras que el tercer lugar lo obtuvieron Ángela Sarmiento y Félix Bon (Gualeguaychú).

Por otra parte, en las categorías no oficiales, instancias propias de la sede local, también se destacaron numerosas parejas. En Tango Senior, los campeones fueron Liliana Haydée Salinas y Elbio Omar Peralta (Santa Fe); el segundo lugar fue para Nancy Beatriz Cisneros y Gualberto Salvador Cuevas (Campana, Buenos Aires), y el tercer puesto para Teresita Torres y Víctor Doello (Gualeguaychú).

En Tango Vals Milonga, los ganadores fueron nuevamente Ingrid Iregui y Luis Ángel Rojas (Gualeguaychú), seguidos por Mariel Quintana Grasso y Cristian Quevedo (Maciá, Santa Fe) en segundo lugar, y Ángela Sarmiento y Félix Bon (Gualeguaychú) en tercer puesto. Cabe destacar que estas dos categorías no forman parte de la competencia oficial en Buenos Aires, sino que fueron propuestas especialmente por la sede Gualeguaychú.

La jornada final se llevó a cabo el domingo 31 de mayo en el Club Recreo Argentino. Las actividades comenzaron al mediodía con un workshop sobre abrazo y caminata como base del baile social, abordando además acentos rítmicos y melódicos en el fraseo, a cargo de Gisela Paula Natoli y Facundo de la Cruz.

Por la tarde, se realizó la acreditación de finalistas y luego tuvo lugar la competencia con la semifinal y final del certamen, que incluyó además una exhibición de Iván Leonardo Romero y Silvana Núñez. La jornada culminó con la premiación de los ganadores.

El jurado estuvo integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz, mientras que el veedor oficial fue Martín Frosio, productor general del Festival y Mundial de Tango.