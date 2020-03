Gualeguaychuense volvió de España y cumple con la cuarentena

“El sábado cuando me fui de Barcelona ya estaba todo cerrado”, mencionó como contracara de lo que sucedía una semana atrás.

El gualeguaychuense destacó que tuvo suerte, porque un par de conocidos suyos quedaron varados, sin poder viajar rumbo a nuestro país. “Cambié el pasaje, tuve que pagar 50 dólares pero pude volver”, dijo.

El relato de su regreso

“Llegué al aeropuerto de Ezeiza y allí había detectores de calor corporal, había sensores para detectar si tenías fiebre, y si a alguno le daba alta lo apartaban. Mis viejos me dejaron el auto allá y me volví manejando solo hasta Pueblo Belgrano. Tratamos de cumplir todos los protocolos de la cuarentena.”

¿Cómo pasa las horas?

Ahora, el gualeguaychuense que estudia diseño industrial en la UBA (sin clases hasta el 13 de abril) tiene por delante dos semanas aislado. “No tengo ningún tipo de síntoma, igualmente estaré así dos semanas más”, sostuvo, y detalló que sus padres le llevan alimentos, los dejan a una distancia prudencial y él los busca.

“Acá no tengo wifi, así que estoy consumiendo datos a lo loco. Le doy internet a la compu y miro series. Hoy me preparé un café y se me cayó la tasa, así que me entretuve limpiando. No queda otra que tomarlo con humor", finalizó.