San Juan será escenario este viernes del Ironman 5150 y el domingo del Ironman Full, dos de las distancias del prestigioso circuito internacional de triatlón. De esta manera, se convertirá en la primera ciudad del mundo en recibir las tres modalidades durante un mismo año, ya que el 29 de marzo pasado fue sede de la quinta edición del Ironman 70.3.

En esta oportunidad, ambas competencias contarán con representantes de Gualeguaychú. En el 5150, que comprende 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, participará Laura Fiekas. El año pasado, la atleta había sido parte de la edición del Ironman realizada en Gualeguaychú, aunque en la modalidad de postas, donde estuvo a cargo del tramo de pedestrismo.

Por su parte, Exequiel Núñez afrontará el Ironman Full, la distancia máxima del triatlón, que consta de 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo. El gualeguaychuense volverá a competir en esta modalidad después de ocho años, tras su participación en el Ironman de Mar del Plata de 2018.

Núñez, quien en los últimos años también formó parte de la organización del Ironman, llega a la cita sanjuanina luego de disputar el Ironman 70.3 de Buenos Aires, competencia que utilizó como preparación para el desafío de este domingo.

Los gualeguaychuenses en la Expo Ironman de San Juan

Los circuitos del Ironman en San Juan

Las dos competencias tendrán como punto de partida el Dique Punta Negra y compartirán parte de sus recorridos, aunque con distancias diferentes. El 5150 se disputará este viernes 30 de octubre, mientras que el Full tendrá lugar el domingo 1 de noviembre.

Ironman 5150 — Viernes 30 de octubre

Natación | 1,5 kilómetros

La prueba se desarrollará en el Dique Punta Negra. Los atletas completarán un giro en el espejo de agua, siguiendo el trazado marcado por boyas, con retorno por un carril paralelo hasta llegar al embarcadero.

Ciclismo | 40 kilómetros

El recorrido comenzará en el embarcadero del dique y finalizará en la intersección de las calles Vicealmirante Ismael Galíndez y Soldado Argentino, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.

El trazado incluirá la Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Vidart y Valentín Ruiz, en la zona de Ullum. Luego continuará por Arnobio Sánchez, la Ruta Provincial 60, el sector del Dique Ullum y la Ruta del Sol, hasta llegar a la línea de transición.

Pedestrismo | 10 kilómetros

La última etapa partirá desde Marquesado y avanzará hacia el centro de la ciudad. Los participantes pasarán por las calles San Juan, Granadero Baigorria y Guillermo Tejada, y seguirán por avenida Libertador General San Martín hasta el Parque de Rivadavia.

Desde allí, el circuito continuará por Salvador María del Carril, Punta de Rieles, Víctor Hugo Nuche y avenida José Ignacio de la Roza. Los atletas cruzarán el Puente Cívico o del Bicentenario, seguirán por las avenidas José Ignacio de la Roza y España, pasarán frente al Teatro del Bicentenario y finalizarán en la Plaza del Bicentenario.

Ironman Full — Domingo 1 de noviembre

Natación | 3,8 kilómetros

La prueba se realizará en el Dique Punta Negra, con dos giros al circuito delimitado por boyas. El recorrido tendrá como referencia el embarcadero, donde se ubicará la línea de llegada del tramo de natación.

Ciclismo | 180 kilómetros

La etapa comenzará en el embarcadero del Dique Punta Negra y finalizará en la zona de transición, sobre calle Las Heras, junto al Teatro del Bicentenario.

El trazado incluirá la Ruta Interlagos, calle Las Moras, Hermógenes Ruiz y Aviadores Españoles, con un recorrido por el sector del dique. Luego continuará por Valentín Ruiz, Arnobio Sánchez, la Ruta Provincial 60 y la Ruta del Sol.

Los ciclistas seguirán por avenida Nazario Benavídez, avenida Costanera Almirante Brown, calle Fernández, Salta y Centenario, hasta la Ruta Nacional 40. Desde allí, tomarán la avenida de Circunvalación y volverán por la Ruta 40 hacia la ciudad. El tramo final se desarrollará por avenida de Circunvalación y Conector Sur, hasta la línea de transición.

Pedestrismo | 42,2 kilómetros

La última etapa comenzará en calle Las Heras, junto al Teatro del Bicentenario, y finalizará en la Plaza del Bicentenario. Los competidores deberán completar tres vueltas a un circuito urbano.

El recorrido se dirigirá hacia el sur por Conector Sur hasta la calle Doctor Ortega, también conocida como La Superiora. Desde allí, los atletas regresarán hacia el centro y pasarán por sectores del Parque de Mayo y el Parque Manuel Belgrano, además de continuar por avenida Libertador hasta la Plaza Laprida, entre otros puntos del trazado.