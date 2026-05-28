Hernán Ríos y Juan Martín Ríos Veronesi fueron los exponentes locales entre más de 150 tiradores de todo el país que participaron del certamen. Ríos Veronesi se destacó al obtener un subcampeonato en una prueba individual, mientras que en competencia por equipos ambos alcanzaron el segundo puesto.

Resultados individuales

Juan Martín Ríos Veronesi: Subcampeón – 50 m rifle tendido M.A. (Junior Mayor) y 5° puesto – 10 m rifle de quiebre (Junior Mayor)

Hernán Ríos: 7° puesto – 50 m rifle tendido (Mayor A) y 4° puesto – 10 m rifle de quiebre (Mayor A)

Resultados por equipos

Juan Martín Ríos Veronesi y Hernán Ríos: Subcampeones – 50 m rifle mira abierta y 4° puesto – 10 m rifle de quiebre