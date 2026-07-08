Los representantes de la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú fueron Sebastián Heidenreich, Alejandro Della Penna y Carlos Della Penna, estos dos últimos padre e hijo.

En cuanto a los resultados, Carlos “Carlitos” Della Penna se consagró en el primer puesto en la categoría Arco Compuesto Sub 18; Heidenreich finalizó cuarto en Compuesto Sénior; mientras que Alejandro Della Penna se ubicó octavo en Raso Sénior.

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“Nuestros arqueros dejaron muy en alto a la institución, obteniendo excelentes resultados a lo largo de toda la jornada”, destacaron desde la escuela.