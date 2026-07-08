Gualeguaychuenses compitieron en una nueva fecha del Torneo Nacional de tiro con arco
Una delegación de tres arqueros locales participó el domingo pasado en el Club Esperanza, en la ciudad homónima, en el marco de una nueva fecha de la modalidad Sala organizada por la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco).
Los representantes de la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú fueron Sebastián Heidenreich, Alejandro Della Penna y Carlos Della Penna, estos dos últimos padre e hijo.
En cuanto a los resultados, Carlos “Carlitos” Della Penna se consagró en el primer puesto en la categoría Arco Compuesto Sub 18; Heidenreich finalizó cuarto en Compuesto Sénior; mientras que Alejandro Della Penna se ubicó octavo en Raso Sénior.
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“Nuestros arqueros dejaron muy en alto a la institución, obteniendo excelentes resultados a lo largo de toda la jornada”, destacaron desde la escuela.