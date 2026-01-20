Con la participación de 1046 corredores, entre ellos cinco gualeguaychuenses, se corrió el domingo la 41ª edición del Triatlón Internacional de La Paz sobre la distancia Estándar, que comprende 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

El ganador de la prueba fue el santafesino Tadeo Baruffato, que empleó un tiempo de 01 hora, 59 minutos y 40 segundos, mientras que la victoriense María Victoria “Pipi” Rivero se quedó con la victoria entre las mujeres, con un tiempo de 2h15m44s.

En cuanto a los gualeguaychuenses, el legendario Ricardo “Pichi” Fariña sufrió un pinchazo de una goma en el kilómetro 20 del ciclismo y terminó sexto en su categoría (60-64 años), Pablo Glagovsky en el puesto 20 (Varones 50-54), Analia Aduco quinta (Mujeres 50-54 años), Boris Glagovsky -hijo de estos dos últimos- tercero (Infantil Juvenil) y Facundo Finelli en la posición 23 (Varones 25-29 años).

Analía Aduco, Pichi Fariña, Pablo y Borís Glagovsky, cuatro de los cinco gualeguaychuenses que corrieron.

Triatlón Internacional de La Paz

Clasificación general

Varones

1° Tadeo Baruffato -01:59:40- (Santa Fe).

2° Mateo Coria -02:03:02- (Villa Libertador San Martín).

3° Ulises García Diez -02:03:24- (Tres Arroyos).

Mujeres

1°María Victoria “Pipi” Rivero -02:15:44- (Victoria).

2° Carla Iannarelli -02:21:20- (Rosario)

3° Ana Inés Sánchez -02:21:51- (San Nicolás)

Gualeguaychuenses

Varones 60-64 años

6° Ricardo Fariña -03: 11: 39-

Varones 25-29 años

23° Facundo Finelli -03:03: 12-

Varones 50-54 años

20° Pablo Glagovsky -02:38:47-

Mujeres 50-54 años

5° Analia Aduco -03:15:02-

Varón Infantil Juvenil

3° Boris Glagovsky -00:42:15-