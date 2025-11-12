Angelina Corvetto y la arquera Sofía Broggi cumplen un sueño como deportistas: representar al país en un torneo internacional, y en la cuna del hockey sobre patines en Argentina: San Juan. El imponente estadio “Aldo Cantoni” es escenario del Campeonato Panamericano de Selecciones Sub 19 y Sénior, que reúne a Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

El seleccionado argentino debutó ayer con victoria sobre Colombia por 3-2 y este miércoles superó a su par chileno 2-1. Mañana, desde las 21 horas, se volverá a enfrentar con el combinado cafetero.

Además de las jugadoras locales, integra el plantel la paranaense Emilia Carrivale, quien reforzó a Independiente en el Campeonato Argentino de Clubes disputado este año en San Juan, donde el conjunto de Gualeguaychú se consagró campeón.