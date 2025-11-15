Angelina Corvetto y la arquera Sofía Broggi representaron al país en el Campeonato Panamericano de Selecciones, que se llevó a cabo esta semana en el estadio “Aldo Cantoni” de la ciudad de San Juan.

El seleccionado argentino afrontó un triangular con sus pares de Chile y Colombia, a quienes enfrentó dos veces a cada uno durante la fase regular y una tercera vez al combinado trasandino en la final.

Argentina debutó el lunes con victoria sobre Colombia 3-2, el miércoles superó a Chile 3-1, el jueves –con un gol de Corvetto– volvió a derrotar al seleccionado cafetero 10-1 y el viernes a Chile 3-0.

Sofía Broggi y Angie Corvetto.

Ayer, en el partido decisivo, le ganó al seleccionado trasandino 2-0 y se consagró campeón.

Además de las gualeguaychuenses, también integró el plantel argentino la paranaense Emilia Carrivale.

Corvetto, Broggi y Carrivale hicieron historia para el hockey de Gualeguaychú y de Entre Ríos, al consagrase campeonas nacionales con el club Independiente en el Argentino de Cadetes en 2023 y en el Argentino de Juveniles este año, ambos en San Juan.