El legendario Ricardo “Pichi” Fariña y Sebastián Daroca se encuentran en el país luso, donde este sábado correrán el Ironman de Cascais 2025. La prueba comprende un exigente circuito de 3800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 41,2 kilómetros de pedestrismo.

En la tarde de este jueves, tarde-noche de Portugal, los representantes locales participaron junto a otros argentinos del desfile inaugural, con las delegaciones de todas las nacionalidades que serán parte de esta edición de Cascais.

Ricardo Fariña y Sebastián Daroca durante el desfile inaugural.

Por otra parte, “Pichi” Fariña se quedará en Europa, dado que el 8 y 8 de noviembre correrá el Mundial de Ironman 70.3 (1900m. de nado, 90k. de bici y 21,1k. de pedestrismo), que se celebrará en la paradisiaca ciudad española de Marbella.