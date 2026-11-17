El festival se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en Cubata Bar, con una programación que reunirá a músicos locales, regionales e internacionales. Jazz, improvisación, fusiones musicales y encuentros entre artistas serán protagonistas de una nueva edición que contará con el apoyo del Fondo Municipal de las Artes de Gualeguaychú.

Gualeguaychú se prepara para vivir una nueva edición de GualeJazz 2026, el festival que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, intercambio y difusión de la música en vivo. Durante tres noches consecutivas, el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, Cubata Bar (Leandro N. Alem 141) será escenario de una propuesta musical que reunirá diferentes generaciones de intérpretes, agrupaciones y proyectos artísticos. Todas las jornadas comenzarán puntualmente a las 21:30 horas.

El festival, organizado por los músicos y gestores culturales Santiago Veronesi y Francisco Fernández, apuesta a fortalecer la escena musical de Gualeguaychú, generar vínculos con artistas de otras ciudades y países, y acercar al público una programación diversa, en la que el jazz funciona como punto de partida para explorar múltiples lenguajes musicales.

Esta edición suma una tercera jornada y amplía su propuesta artística, incorporando formaciones que transitan desde el jazz tradicional y contemporáneo hasta el swing, el ska, la música instrumental, el rap y distintas expresiones de la música popular.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Cubata Bar | 21:30 horas La primera noche abrirá el festival con cuatro propuestas musicales:

• The Bookies

• Anselmino Ratzkov Dúo

• Ensamble Raíces (URUGUAY)

• Équinox

La jornada reunirá diferentes sonoridades y abordajes del jazz, con propuestas vocales e instrumentales que darán inicio a tres días de actividad musical. Al finalizar las presentaciones se realizará una Jam Session, un espacio de improvisación y encuentro abierto a la participación de músicos.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Cubata Bar | 21:30 horas La segunda noche estará marcada por la diversidad de estilos, los cruces musicales y una programación especialmente dinámica:

• Bésticos + Lovuolo

• Juan Pablo Pérez Trío

• Bestiská • (Show sorpresa)

• SRG

La programación propone un recorrido que parte del jazz y se expande hacia el ska, la experimentación y las expresiones urbanas, poniendo en diálogo distintos estilos musicales. La noche también contará con una Jam Session, en la que la improvisación y el encuentro entre intérpretes ocuparán un lugar central.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Cubata Bar | 21:30 horas

El cierre del festival ofrecerá una programación que combinará proyectos colectivos, solistas y formaciones de pequeño formato:

• Gualeguaychú Jazzy All Stars

• Lovuolo Piano Solo

• Arriazu–Azul Dúo

• Pucheta Dúo

La tercera jornada reunirá distintas miradas sobre la interpretación musical, con especial protagonismo de la improvisación, la creatividad y el diálogo entre instrumentos y voces. El cierre estará acompañado por una Jam Session con Martuán, como celebración final de esta edición. Entre los artistas anunciados para el festival también se encuentra César Banana Durañona.

UN FESTIVAL QUE APUESTA AL ENCUENTRO

Más allá de los conciertos, una de las características centrales de GualeJazz es su espíritu de intercambio musical. Las jam sessions permitirán que intérpretes de diferentes agrupaciones compartan escenario de manera espontánea, generando situaciones musicales únicas, propias de la tradición del jazz.

La propuesta busca acercar esta experiencia tanto a músicos como al público en general, favoreciendo la circulación de artistas y el desarrollo de nuevas experiencias colectivas. GualeJazz se proyecta así como un espacio cultural que trasciende los límites de un género musical, promoviendo la convivencia de distintas expresiones artísticas y fortaleciendo el vínculo entre la música y la comunidad.

ORGANIZACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL

GualeJazz 2026 es una iniciativa organizada por Santiago Veronesi y Francisco Fernández, quienes impulsan este encuentro con el objetivo de ampliar los espacios de circulación, producción y difusión musical en Gualeguaychú. El festival cuenta con el apoyo del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura (FMA) de Gualeguaychú, una herramienta municipal destinada a acompañar y fortalecer proyectos artísticos y culturales de la ciudad. Este acompañamiento contribuye a la realización de una propuesta independiente que apuesta al trabajo colectivo, a la participación de músicos de diferentes procedencias y al crecimiento de la actividad cultural local.

ENTRADAS ANTICIPADAS Y ABONOS

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Miusik, ubicado en 25 de Mayo 1209, esquina Rucci, Gualeguaychú. El público también puede adquirir un abono para las tres noches por $20.000, que permite disfrutar de la programación completa del festival. Posteriormente, las entradas individuales podrán adquirirse en puerta.