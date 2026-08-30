En el marco de una nueva edición del certamen GualeJoven, se puso en marcha el taller del ítem Audiovisuales, una de las áreas formativas orientada a que los estudiantes secundarios de la ciudad desarrollen proyectos creativos propios.

La propuesta de este año, titulada "Microficciones en los Museos Municipales", se encuentra coordinada por la Licenciada en Artes Audiovisuales y docente Emilce Beghella. El espacio propone articular el lenguaje audiovisual con el patrimonio cultural local, utilizando a los museos como escenarios narrativos activos.

Durante las clases, que se dictan los días jueves a las 18:30 h en la Dirección de Cultura —ubicada en el primer piso de la Casa de la Estación del Corsódromo—, los participantes abordan la producción de ficciones breves de entre 3 y 5 minutos. Cada grupo integrará elementos arquitectónicos, piezas de exhibición y la atmósfera propia de las salas municipales para dar forma a sus relatos. Una vez finalizados, los videos elaborados pasarán a integrar el acervo de cada institución y se proyectarán en futuras actividades públicas.

El trayecto formativo contempla un total de ocho encuentros consecutivos. En esta primera etapa, los estudiantes avanzan en la generación de ideas, la estructura dramática, el análisis de imagen y la escritura de guiones, para luego dar paso al rodaje en los museos y al proceso final de montaje.



Desde el Municipio recordaron que el curso que logre el primer puesto obtendrá una recompensa de un millón de pesos ($1.000.000); quienes alcancen el segundo lugar contarán con un estímulo de $700.000, mientras que el tercer puesto recibirá $500.000.



Para concursar, los grupos deberán inscribirse en, al menos, tres ítems a elegir entre: Fotografía, Música, Arte urbano, Danza, Audiovisual, Letras y Teatro. Si bien, podrán elegir participar en cualquiera de ellos, son tres el mínimo requerido para poder acceder a los premios siendo, obligatorio, que una de las opciones incluya escenario (Danza, Música o Teatro). Vale aclarar que todas las puestas en escena son evaluadas por un jurado cuyo puntaje se dará a conocer el 27 de noviembre.